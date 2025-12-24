 غانا.. لجنة مراجعة الدستور تؤيد تمديد مدد الرئاسة إلى 5 سنوات - بوابة الشروق
الأربعاء 24 ديسمبر 2025 5:20 م القاهرة
غانا.. لجنة مراجعة الدستور تؤيد تمديد مدد الرئاسة إلى 5 سنوات

أكرا - (د ب أ)
نشر في: الأربعاء 24 ديسمبر 2025 - 3:56 م | آخر تحديث: الأربعاء 24 ديسمبر 2025 - 3:56 م

أوصت لجنة مراجعة الدستور في غانا بتمديد مدد الرئاسة من أربع إلى خمس سنوات، حسبما ذكرت وكالة بلومبرج للأنباء اليوم الأربعاء.

ولم تقترح اللجنة التي شكلها الرئيس جون ماهاما بعدما تولى منصبه في يناير تعديل الحد الأقصى لعدد مدد الرئاسة، لكنها اقترحت خفض الحد الأدنى لسن الرئيس من 40 إلى 30 عاما، وفقا لما ذكرت في تقرير نهائي تم تقديمه للرئيس.

وقال وزير الدولة للاتصالات الحكومية فيلكس كواكوي أفوسو إنه من المقرر أن يطلع النواب على المقترحات قبل أن يتم طرحها في استفتاء على المواطنين.

وتوصي اللجنة أيضا بخفض عدد الوزراء والنواب إلى 57 فيما تحظر تعيين نواب البرلمان في هذين المنصبين.

