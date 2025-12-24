روسيا تحدد موعدا لمحاكمة رسام ألمانيا بتهمة تشويه صورة القوات المسلحة الروسية

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

حددت محكمة روسية أول جلسة استماع علنية في قضية جنائية ضد المثّال والرسام الألماني جاك تيلي، المتهم بتشويه صورة الجيش الروسي من خلال الطوافات الساخرة بالكرنفالات والتي تجسد الرئيس فلاديمير بوتين.

وقالت المحكمة الكائنة في موسكو إن المحاكمة سوف تبدأ في 30 ديسمبر. وسوف تعقد الإجراءات غيابيا حيث أن تيلي ليس في روسيا.

وبحسب المحكمة، يواجه تيلي اتهامات بتشويه صورة القوات المسلحة الروسية وهي تهمة قد تحمل غرامة أو عقوبة بالسجن تصل إلى 10 سنوات بموجب القانون الروسي.

وقالت المحكمة إنه جرى تحريك القضية رسميا في 15 ديسمبر. وعقدت جلسة استماع ابتدائية سرية صباح اليوم الأربعاء، رغم أن متحدثة باسم المحكمة رفضت تقديم المزيد من التفاصيل.

ويعرف تيلي بطوافاته الساخرة في موكب "اثنين الزهور" في دوسلدورف وهو أحد أهم معالم موسم الكرنفالات في ألمانيا. وغالبا ما تظهر أعماله التي تضم الكوميديا السوداء والتصوير الاستفزازي، على الصفحات الأولى بالإعلام الألماني والدولي في الأيام التي تلي المسيرة.