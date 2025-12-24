أمريكا وإيران تتبادلان الانتقادات في الأمم المتحدة بشأن المحادثات النووية

تبادلت الولايات المتحدة وإيران الانتقادات اللاذعة في مجلس الأمن بشأن شروط إحياء المحادثات النووية، حيث قالت واشنطن إنها مستعدة لإجراء مفاوضات ورفضت طهران شروطها.



وقالت مورجان أورتاجوس نائبة مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الخاص إلى الشرق الأوسط، لمجلس الأمن: "لا تزال الولايات المتحدة مستعدة لإجراء محادثات رسمية مع إيران، ولكن فقط إذا كانت طهران مستعدة لإجراء حوار مباشر وهادف"، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز".



وأضافت: "كنا واضحين، مع ذلك، بشأن توقعات معينة لأي ترتيب. قبل أي شيء، لا يمكن أن يكون هناك تخصيب لليورانيوم داخل إيران، ويظل هذا مبدأنا".

وذكر أمير سعيد إيرواني سفير إيران لدى الأمم المتحدة في الاجتماع أن الولايات المتحدة لا تسعى إلى مفاوضات عادلة بإصرارها على عدم وجود أي تخصيب لليورانيوم.

وقال: "نثمّن أي مفاوضات عادلة جادة، لكن الإصرار على سياسة عدم التخصيب يتعارض مع حقوقنا كعضو في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وهذا يعني أنهم لا يسعون إلى التفاوض العادل".

وختم قائلا: "إنهم يريدون إملاء نواياهم المحددة سلفا على إيران. لن ترضخ إيران لأي ضغط أو ترهيب".