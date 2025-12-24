الدبيبة يشكل خلية أزمة للتواصل مع الجانب التركي بشأن حادثة اختفاء طائرة الحداد

أفاد مصدر حكومي ليبي لروسيا اليوم بأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبدالحميد الدبيبة شكل خلية أزمة للتواصل مع الجانب التركي بشأن حادثة اختفاء طائرة رئيس أركان الجيش الليبي محمد الحداد.



وكانت صحيفة "يني شفق" التركية قد أفادت في وقت سابق من اليوم الثلاثاء، باختفاء طائرة كانت تقل رئيس الأركان العامة في ليبيا الفريق أول محمد علي الحداد، عن الرادار.

وقال وزير الداخلية التركي علي ييرلي كايا في منشور على منصة "إكس": "انقطع الاتصال، عند الساعة 20:52 من مساء اليوم، بطائرة رجال أعمال من طراز فالكون 50 تحمل الرقم التسلسلي 9H-DFJ، كانت قد أقلعت عند الساعة 20:10 من مطار أنقرة إيسنبوغا متجهة إلى طرابلس".



وأضاف: "أفادت المعلومات الواردة بتلقي بلاغ من الطائرة يفيد بنيتها تنفيذ هبوط اضطراري في محيط منطقة هيمانة، إلا أنه تعذر إعادة الاتصال بها بعد ذلك".

وأكد وزير الداخلية التركي وجود خمسة ركاب على متن الطائرة، من بينهم رئيس أركان القوات المسلحة الليبية، اللواء محمد علي أحمد الحداد.



من جانبه صرح وزير الدولة للاتصال والشؤون السياسية الليبي وليد اللافي بأن السلطات الليبية تلقت منذ اللحظات الأولى معلومات من الجانب التركي عن فقدان الاتصال بالطائرة التي كانت تقل رئيس الأركان العامة الفريق محمد الحداد والوفد المرافق له، "بعد نحو نصف ساعة من إقلاعها" من مطار أنقرة.

وأوضح اللافي أن سبب انقطاع الاتصال يُرجح أن يكون "عطلا فنيا"، مشيرا إلى أن الترجيحات الأولية تشير إلى "احتمال سقوط الطائرة"، فيما لا تزال الجهات الليبية بانتظار النتائج الرسمية من السلطات التركية المختصة.

وأضاف أن التنسيق مستمر مع الجانب التركي للكشف عن مصير الطائرة وركابها، وهم الفريق محمد الحداد، ومستشاره محمد العصاوي، واللواء الفيتوري غريبيل، واللواء محمد جمعة، إضافة إلى مرافقهم محمد المحجوب.

وأكد اللافي أن السلطات الليبية تتابع التطورات عن كثب، وسيتم الإعلان عن أي مستجدات فور ورود معلومات رسمية.

إلى ذلك، ذكرت وكالة "İHA" أن شهود عيان أفادوا بوقوع انفجار قوي قرب مطار إسنبوغا في أنقرة وسط أنباء عن فقدان الاتصال بطائرة رئيس الأركان العامة الليبية.

كما أظهرت بيانات موقع "فلايت رادار 24" المختص بتتبع حركة الطائرات أن طائرة الحداد سجلت بعد إقلاعها "ارتفاعا تدريجيا ثم انخفاضا مفاجئا".

ونشر الصحفي التركي آيات غول في حسابه على منصة "إكس"، مشاهد تداولتها وسائل إعلام توثّق لحظة حدوث انفجار في محيط مطار إيسينبوغا بالعاصمة التركية أنقرة، يُعتقد أنه ناجم عن سقوط الطائرة الخاصة التي كانت تقل رئيس الأركان الليبي ومن معه.



يذكر أن الحداد كان قد وصل إلى أنقرة اليوم بدعوة من رئيس الأركان التركي الفريق أول سلجوق بيرقدار أوغلو، كما التقى وزير الدفاع التركي يشار غولر.