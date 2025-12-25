زيلينسكي في رسالة عيد الميلاد للأوكرانيين: روسيا لن تستطيع النيل من وحدة أوكرانيا

وجه الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، رسالة تهنئة إلى الأوكرانيين عشية عيد الميلاد، قال فيها إن أوكرانيا تحتفل بعيد الميلاد في وقت عصيب.

وقال زيلينسكي، في رسالته بمناسبة عيد الميلاد: "رغم كل المعاناة التي جلبتها روسيا، فإنها لن تستطيع احتلال ما هو الأهم - وحدة أوكرانيا"، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الوطنية الأوكرانية (يوكرينفورم).

وأضاف زيلينسكي: "نحتفل بعيد الميلاد في وقت عصيب. للأسف، ليس جميعنا في منازلنا هذا المساء. وللأسف، ليس لدى الجميع منازل. وللأسف، ليس الجميع معنا هذه الليلة. ولكن رغم كل المعاناة التي جلبتها روسيا، فإنها لن تستطيع احتلال أو قصف ما هو الأهم. إنه قلبنا الأوكراني، وإيماننا ببعضنا البعض، ووحدتنا".

وقال زيلينسكي إن هذا هو السبب الذي يجعل ملايين الأوكرانيين ينتظرون الليلة ظهور النجم الأول في السماء، سواء في سماء كييف، أو زاكارباتيا، أو أوديسا، أو كوبيانسك، أو أينما كانوا.

وأضاف زيلينسكي: "الأوكرانيون مجتمعون الليلة، يحتفلون بعيد الميلاد في نفس التاريخ، كعائلة واحدة كبيرة".

وقال: "اليوم، نتشارك جميعا حلما واحدا، ونتمنى أمنية واحدة لنا جميعا. نطلب السلام لأوكرانيا، نناضل من أجله، ونصلي من أجله، ونحن نستحقه".