مصرع «مُسن» في حريق شقة غرب الإسكندرية

لقي رجُل "مُسن" يبلغ من العمر 85 عامًا، مصرعه، اليوم الجمعة؛ إثر نشوب حريق في الطابق الأول علوي، بالعقار رقم 16، والكائن في شارع الشاه، منطقة كرموز، غربي الإسكندرية.

تلقت مديرية أمن الإسكندرية، بقيادة اللواء سامي غنيم، إخطارًا من قسم شرطه كرموز، يفيد تلقيه بلاغًا من غرفة عمليات حي غرب، حول نشوب حريق.

وبانتقال الشرطة وسيارات الإسعاف، والجهات التنفيذية إلى موقع البلاغ تبين أن العقار مكون من دور أرضى و3 طوابق علوية، وتم السيطرة على الحريق، من جانب قوات تابعة لإدارة الحماية المدنية تحت إشراف العميد جمال ياسين.

تم تحرير محضر بالواقعة، بقسم شرطة كرموز، حمل رقم 358، وجارٍ العرض على النيابة العامة؛ لتباشر التحقيق، وذلك وفقًا لمصدر أمني.