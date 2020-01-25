وصف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أحداث 25 يناير 2011 بالـ«هوجة»، مردفًا: «أحداث هوجة 25 يناير والهوجة التي حدثت طلعت بلاوي لم نتخيل أنهم موجودون حولنا، طلعوا من حتت غريبة وفعلوا كل شيء من الممكن أن تتخيله»، وفقًا لقوله.

وقال أثناء تقديمه لبرنامج «لعلهم يفقهون»، المذاع عبر فضائية «dmc»، مساء السبت، إن الأحداث «تسببت في عطلة وتدمير الحياة في الدولة بسبب اختفاء رجل الشرطة»، متابعًا: «البعض كان يحملك عليهم وينرفزك هل فيهم فاسدين؟ في فاسدين في كل قطاع في الدنيا ليس في مصر فقط، حتى المشايخ والدعاة والأدباء والصحفيين والأطباء».

وأردف: «هناك ممارسات خاطئة من البعض ويجب أن نتصدى لها ونصر على الإبلاغ والتتبع للبلاغ مهما كان الثمن، عصر مراكز القوة والأمين حاتم انتهى، وإن لم ينتهِ في بعض الأجهزة، فإنه في طريقه إلى ذلك بالتكاتف والوعي وإصرارك على إعمال القانون»، بحسب ذكره.

وأكد أن وجود رجال الشرطة ضرورة وعدم السماح بالتشكيك بعناصرها، مستطردًا: «دي ناس لازم تحترم ومهابة رجل الشرطة تحميك وتحمي أولادك وبيتك، نشكرهم في عيدهم وقول لهم نحن متكاتفون معكم، كل رجل شرطة بالنسبة لنا أخ وابن وحبيب وصديق ومواطن صالح يجب احترامه وتوقيره ويحصل على وضعه في المجتمع».

