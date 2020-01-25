القوات العراقية تتقدم صوب ساحة التحرير وسط إطلاق نار وغازات مسيلة للدموع

أفاد شهود عيان بأن القوات العراقية تتقدم باتجاه ساحة التحرير من جهة ساحة الخلاني، وسط إطلاق نار كثيف واطلاق غازات مسيلة للدموع وأنباء عن وقوع إصابات.

وكان شهود عيان أفادوا صباح اليوم باندلاع مصادمات بين القوات الأمنية العراقية ومتظاهرين، عندما حاولت القوات الأمنية إعادة فتح ساحة الخلاني وإزالة الحواجز الأسمنتية من الساحة وسط بغداد.

وقال المتظاهر محسن جاسم لوكالة الأنباء الألمانية (د. ب. أ) عبر الهاتف إن مصادمات اندلعت في ساحة الخلاني وسط بغداد بين متظاهرين وقوات جهاز مكافحة الشغب عند محاولة القوات الأمنية إعادة فتح ساحة الخلاني وإزالة الحواجز الأسمنتية، حيث استخدمت الرصاص الحي والغازات المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين.