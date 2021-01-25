وزير الخارجية التونسي يعلن إصابته بفيروس كورونا: الأعراض قاسية

أصيب وزير الخارجية التونسي، عثمان الجرندي، بفيروس كورونا، بحسب ما أفادت به صحيفة "تونيسي نوميريك".

وصرح وزير الخارجية، في تغريدة له، عن ظهور أعراض المرض الشديدة، متحدثا عن إصابته بكوفيد-19، وفقا لما جاء في "سبوتنك" عربي.

وقال الوزير على تويتر: "أثبتت التحاليل التي أجريتها إصابتي بكوفيد 19، بالرغم من اتخاذي لجميع الاحتياطات اللازمة واحترامي للبروتوكول الصحي".

وضاف الوزير: "أعراض قاسية أسال الله السلامة للجميع منها، جعلتني أصر أكثر على مواصلة الجهود الحثيثة لتوفير التلاقيح لحماية أبناء بلدي من هذا الوباء".

أثبتت اليوم التحاليل التي أجريتها إصابتي بكوفيد 19 ، بالرغم من اتخاذي لجميع الاحتياطات اللازمة واحترامي للبروتوكول الصحي.

أعراض قاسية أسال الله السلامة للجميع منها،جعلتني أصر أكثر على مواصلة الجهود الحثيثة لتوفير التلاقيح لحماية أبناء بلدي من هذا الوباء. — Othman Jerandi (@OJerandi) January 24, 2021

وكانت وسائل الإعلام التونسية قد أعلنت سابقا أن سلطات البلاد قررت فرض حظر التجول حتى 14 فبراير بسبب وباء فيروس كورونا المستجد. يبدأ حظر التجول في 25 يناير، ويمنع المواطنين من الخروج إلى الشوارع بين الساعة 20:00 حتى الساعة الخامسة صباحا. كما يمنع التجول بين المدن بواسطة وسائل النقل العامة والخاصة.

ووفقاً لوزارة الصحة التونسية، تم تسجيل في البلد أكثر من 197 ألف إصابة كوفيد-19، وتوفي حوالي 6.2 ألف، وتعافى أكثر من 144 ألف شخص.