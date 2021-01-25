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جهاد جريشة حكما لمباراة بيراميدز والأهلي

محمد جلال
نشر في: الإثنين 25 يناير 2021 - 11:14 م | آخر تحديث: الإثنين 25 يناير 2021 - 11:17 م

اسندت لجنة الحكام باتحاد الكرة للحكم الدولي جهاد جريشة، لإدارة مباراة الأهلي وبيراميدز غدا الثلاثاء، المقرر إقامتها في السابعة والنصف مساء على ستاد الدفاع الجوي، ضمن منافسات الأسبوع العاشر للدوري الممتاز.

ويعاون جهاد جريشة كل من سمير جمال وأحمد توفيق حكام مساعدين وعبد العزيز السيد حكما رابعا بالإضافة إلى طارق مجدي حكم لتقنية الڤيديو ويعاونه مصطفى السعدي كمساعد حكم الڤيديو.

ويدخل الأهلي لقاء بيراميدز محتلا صدارة الدوري العام برصيد، فيما يتواجد بيراميدز في المركز ال برصيد نقطة في جدول ترتيب الدوري الممتاز.

 


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