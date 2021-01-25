نمو الناتج الصناعي لبولندا الشهر الماضي بأكثر من التوقعات

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أظهرت بيانات مكتب الإحصاء البولندي الصادرة اليوم الاثنين ارتفاع الناتج الصناعي لبولندا خلال ديسمبر الماضي بأكثر من التوقعات.

وذكر مكتب الإحصاء أن الناتج الصناعي ارتفع خلال ديسمبر الماضي بنسبة 2ر11% سنويا، في حين كان المحللون يتوقعون نموه بنسبة 7ر8%.

وزاد إنتاج المياه في بولندا خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر11% سنويا في حين زاد إنتاج قطاع التصنيع بنسبة 8ر12% وقطاع المناجم والمحاجر بنسبة 7ر9سنويا.

في الوقت نفسه تراجع إنتاج الكهرباء ووحدات تكييف الهواء بنسبة 8ر2% سنويا.

وعلى أساس شهري تراجع الناتج الصناعي لبولندا خلال الشهر الماضي بنسبة 4ر4%.

وزاد الناتج الصناعي خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر7% سنويا بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب.

في الوقت نفسه تراجع إجمالي الناتج الصناعي خلال العام الماضي ككل بنسبة 1% مقارنة بالعام السابق.