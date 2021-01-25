نمو الناتج الصناعي لبولندا الشهر الماضي بأكثر من التوقعات

أظهرت بيانات مكتب الإحصاء البولندي الصادرة اليوم الاثنين ارتفاع الناتج الصناعي لبولندا خلال ديسمبر الماضي بأكثر من التوقعات.
وذكر مكتب الإحصاء أن الناتج الصناعي ارتفع خلال ديسمبر الماضي بنسبة 2ر11% سنويا، في حين كان المحللون يتوقعون نموه بنسبة 7ر8%.
وزاد إنتاج المياه في بولندا خلال الشهر الماضي بنسبة 3ر11% سنويا في حين زاد إنتاج قطاع التصنيع بنسبة 8ر12% وقطاع المناجم والمحاجر بنسبة 7ر9سنويا.
في الوقت نفسه تراجع إنتاج الكهرباء ووحدات تكييف الهواء بنسبة 8ر2% سنويا.
وعلى أساس شهري تراجع الناتج الصناعي لبولندا خلال الشهر الماضي بنسبة 4ر4%.
وزاد الناتج الصناعي خلال الشهر الماضي بنسبة 1ر7% سنويا بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب.
في الوقت نفسه تراجع إجمالي الناتج الصناعي خلال العام الماضي ككل بنسبة 1% مقارنة بالعام السابق.