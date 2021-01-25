كورونا يحصد أرواح سلسلة من السياسيين جنوب القارة الإفريقية

يتساقط سياسيون كبار في جنوب القارة الإفريقية بشكل متزايد ضحايا لفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".



وفي مملكة إسواتيني الجبلية، المعروفة سابقا باسم سوازيلاند، توفي ثلاثة وزراء خلال أسابيع قليلة، وأحدثهم وزير العمل ماخوسي فيلاكاتي، الذي أعلنت وفاته مساء أمس الأحد.



وقبل أيام قليلة توفى وزير الخدمة العامة كريستين نتشانجاس؛ جراء مضاعفات "كوفيد-19".



وكان رئيس وزراء إسواتيني أمبروز دلاميني أحد أول القادة في العالم الذين يقضون نحبهم جراء الإصابة بفيروس كورونا، في منتصف ديسمبر من العام الماضي.



وتواجه الدولة الحبيسة المعتمدة على الواردات، نقصًا بعدما أغلقت دولة جنوب إفريقيا المحيطة كل الحدود البرية معها.



وتنفد إمدادات الأكسجين في المستشفيات المكتظة، وهي مشكلة جرى التحذير منها مؤخرًا من جانب المراكز الإفريقية للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، وهي وكالة تتبع الاتحاد الإفريقي.



وفي زيمبابوي توفي وزيران جراء فيروس كورونا، خلال ساعات قليلة مطلع الأسبوع، ومنذ بداية الجائحة توفي ما مجموعه أربعة وزراء جراء كوفيد-19.



وفي دولة جنوب إفريقيا، دُفن جاكسون متهيمبو وهو وزير في مكتب الرئيس، مطلع الأسبوع بعد وفاته أيضًا جراء الإصابة بفيروس كورونا.



وبحسب تقارير إعلامية غير مؤكدة رسميًا، يقال إن وزراء آخرين عدة أصيبوا بالفيروس.



يشار إلى أن هناك سلالة متحورة جديدة من فيروس كورونا ظهرت في دولة جنوب إفريقيا، ويُعتقد أنه تسبب موجة جديدة من الإصابات.