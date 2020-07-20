رئيس الفريق البحثى بالقومي للبحوث: تحركنا منذ اللحظة الأولى من انتشار الفيروس

محمد علي: لقاح كورونا المصري مشابه لسينوفارم الصيني إلى حد كبير.. ووصلنا إلى آخر مرحلة

قال الدكتور محمد أحمد علي، رئيس الفريق البحثي لإنتاج لقاح كورونا المصري، إن المركز القومي للبحوث تحرك منذ اللحظة الأولى من انتشار فيروس كورونا، مشيرًا إلى اتخاذ اتجاهات عديدة في تصنيع اللقاح.

وأضاف في مداخلة عبر zoom لبرنامج «من مصر» المذاع عبر فضائية «cbc»، مساء الأحد، أن العالم كله يعاني من قلة إنتاج اللقاحات، منوهًا بأن كورونا مازال في حركته ونشاطه.

وأوضح أن الدولة مرت بمراحل عديدة لإيجاز اللقاح المصري لكورونا، لافتًا إلى الوصول لآخر مرحلة.

وأفاد بأن اللقاح المصري مشابه إلى حد كبير لسينوفارم الصيني، مضيفًا أن هناك اتجاهات أخرى متقدمة في عمل القاحات.

وأكد أن هناك اختلاف بين مفهوم اللقاح والمصل، قائلًا إن «اللقاح» عادةً يتم تناوله للوقاية ويأخذه الشخص الصحيح لإيجاد أجسام مناعية مضادة للفيروس، بينما «المصل» يستخدم للمريض من أجل العلاج الفوري، في حين أن الدواء عبارة عن تركيبات كيميائية مضادة للفيروس مباشرة.