السجن 7 أعوام لمتهم بانتحال صفة ضابط وسرقة طالب بكورنيش الإسكندرية

عاقبت، محكمة جنايات الإسكندرية، اليوم الإثنين، "ب.إ.ح"، عاطل، بالسجن لمدة 7 أعوام؛ لاتهامه بانتحال صفة ضابط شرطة، وسرقة "ص.م.ع"، طالب بالإكراه، وذلك في القضية رقم 83160 لسنة 2020 جنايات سيدي جابر.

وتعود وقائع القضية إلى تلقي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من مأمور قسم شرطة سيدي جابر، يفيد تلقيه بلاغًا من طالب، يتهم شخص بانتحال صفة ضابط شرطة، وسرقته، تحت تهديد السلاح، وذلك أثناء سيره في نطاق دائرة القسم.

وكشفت التحقيقات، المدعومة بتحريات المباحث، وتفريغ كاميرات المراقبة الموجودة في المنطقة، أنه حال سير المجني عليه على طريق الكورنيش، استوقفه المتهم، وادعى أنه ضابط شرطة، مظهرًا له "دبشك - طبنجة" معلقة في خصره، بعد أن تظاهر بوضع يده على شيء أشبه بالسلاح، وطلب منه هاتفه المحمول، فسلمه له، خشية من بطشه.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم أمره بالتوجه لإحضار جهازه لاسلكي من سيارة الشرطة المرابطة بالقرب منهم، فاستجاب لأمره، وعند ذهابه لم يجد ثمة سيارات شرطة، وعند عودته لم يجد المتهم، ليتيقن أنه تعرض لخديعة سرقة، فتوجه إلى قسم الشرطة وحرر محضرًا بالواقعة.

وبتتبع المتهم، تم التوصل إلى هويته، وبتقنين الإجراءات، تم إلقاء القبض عليه، وبإقتياده إلى ديون قسم الشرطة ومواجهته أقر بالواقعة، وبفحص السلاح الذي كان بحوزته، تبين أنه غير ناري، فتم تحرير محضر أخر بواقعة الضبط.

وبعرض المتهم على النيابة العامة، قررت إحالته لمحكمة جنايات الإسكندرية، التي أصدرت بحقه حُكمها المُقدم.