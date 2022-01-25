مفتي لبنان يبدي قلقه مما يجري في البلاد ويدعو لمزيد من وحدة الصف

أبدى مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، قلقه مما يجري على الساحة اللبنانية، داعيًا إلى مزيد من وحدة الصف الإسلامي والوطني، مشددًا على تعزيز التكاتف في هذه المرحلة العصيبة التي يمر بها لبنان، والعمل معًا في مواجهة التحديات التي تعصف بالوطن.

جاء ذلك في تصريح له اليوم، أكد فيها أن قرار رئيس الحكومة الأسبق رئيس تيار المستقبل سعد الحريري، بتعليق عمله بالسياسة يعد أمرًا مؤسفًا يبعث على الألم بعد الجهود التي بذلها خلال مهامه الوطنية وعلى مدى سنوات عديدة بتعاونه الدائم مع دار الفتوى، مشيرًا إلى أن دار الفتوى كانت وستبقى حاضنة لتطلعات أبنائها وآمال اللبنانيين جميعًا في نهوض وبناء الدولة ومؤسساتها.

ورد مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان، على الشكر الذي وجهه الحريري أمس لدار الفتوى وله، بتحية وفاء ومحبة.

وأكد دريان أن علاقات لبنان مع الأشقاء العرب وخاصة دول مجلس التعاون الخليجي وفي مقدمتها المملكة العربية السعودية ينبغي أن تكون على أفضل وأرقى مستوى وأن يكون لدى اللبنانيين قناعة أن لا يسيء فريق منهم إلى هذه العلاقات الأخوية كي لا ينعكس ذلك ضررًا على المصالح اللبنانية والعربية.