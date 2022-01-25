غدا مباحثات نمساوية أوروبية في فيينا حول جائحة كورونا ومكافحة تغير المناخ

يبحث المستشار النمساوي كارل نيهمر، مع رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي تشارلز ميشيل في فيينا غدا الأربعاء، عددا من قضايا التعاون الأوروبي المشترك، وفي مقدمتها أزمة جائحة كورونا، وتعزيز جهود مكافحة تغير المناخ والتنسيق في مواجهة الهجرة غير الشرعية.

وقال بيان للمستشارية النمساوية اليوم الثلاثاء، أن المستشار النمساوي ورئيس مجلس الاتحاد الأوروبي سيعقدان مؤتمرا صحفيا مشتركا عقب انتهاء المباحثات الثنائية لعرض نتائج المشاورات.

وأشار البيان إلى حرص النمسا على التنسيق المستمر مع الاتحاد الأوروبي في العديد من الملفات والقضايا الراهنة، خاصة أزمة التهديدات بعمل عسكري روسي في شرق أوكرانيا.