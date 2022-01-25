بيت قاطية الثقافي بشمال سيناء يحتفل بعيد الشرطة

نظم بيت ثقافة قاطية في مركز بئر العبد بشمال سيناء، احتفالية بمناسبة عيد الشرطة المصرية، وغرس القيم والوطنية لدى الأطفال والشباب.

وقال أحمد الصاحي، مدير بيت قاطية الثقافي، إنه تم تنفيذ ورشة عمل فنية من رسوم الأطفال وورشة فنون تشكيلية للتراث البدوي، وورشة تطريز، وأيضا تم عرض أناشيد وأغاني وطنية للأطفال، وأشعار في حب الوطن، وندوة تثقيفية بعنوان "دور رجال الشرطة في مواجهة العدوان والحفاظ على مبنى محافظة الإسماعيلية"، وتقديم عروض لمواهب الأطفال، ومسابقة ثقافية في المعلومات العامة، وتم توزيع جوائز مالية.

جاء ذلك بحضور حسين منصور رئيس المكتب الفني بالوحدة المحلية للقرية، وإبراهيم سلامة من مدرسة المنصور للتعليم المجتمعي، وعدد كبير من أهالي وأطفال القرية.

كما تم مشاركة ذوي القدرات الخاصة؛ تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بالاهتمام بذوي القدرات الخاصة، وبث روح الوطنية لديهم ودمجهم مع الأطفال.