أعلنت الجائزة العالمية للرواية العربية (المعروفة بالبوكر العربية) عن الروايات المرشّحة للقائمة الطويلة بدورتها للعام 2023، حيث تتضمن القائمة 16 رواية من 9 دول عربية.

وتضم القائمة 6 روايات لداري النشر في مصر الشروق والعين، منها 3 روايات لدار الشروق وهي: "الانتكخانة" لناصر عراق و"الكل يقول أحبك" لمي التلمساني و"بار ليالينا" لأحمد الفخراني.

جرى اختيار القائمة الطويلة من لجنة تحكيم مكوّنة من خمسة أعضاء، برئاسة الكاتب والروائي المغربي محمد الأشعري، وعضوية كل من ريم بسيوني، أكاديمية وروائية مصرية؛ وتيتز روك، أستاذ جامعي ومترجم سويدي؛ وعزيزة الطائي، كاتبة وأكاديمية عُمانية؛ وفضيلة الفاروق، روائية وباحثة وصحافية جزائرية.

وتحتوي القائمة الطويلة على 16 رواية هي: "منا" للصديق حاج أحمد (الجزائر)، "صندوق الرمل" لعائشة إبراهيم (ليبيا)، " الكل يقول أحبك" لمي التلمساني، "ليلة واحدة تكفي" لقاسم توفيق )الأردن)، " حجر السعادة " لأزهر جرجيس (العراق)، و"اسمي زيزفون" لسوسن جميل حسن (سوريا)، و" حاكمة القلعتين" للينا هويان الحسن،(سوريا)، " بيتنا الكبير" لربيعة ريحان،)المغرب)، و" كونشيرتو قورينا إدواردو" لنجوى بن شتوان (ليبيا)، و" أيام الشمس المشرقة" لميرال الطحاوي (مصر)، و" الأفق الأعلى" لفاطمة عبد الحميد (السعودية)، " عصور دانيال في مدينة الخيوط" لأحمد عبد اللطيف (مصر)، و"الأنتكخانة" لناصر عراق (مصر)، "بار ليالينا" لأحمد الفخراني (مصر)، و"تغريبة القافر" لزهران القاسمي (عمان)، و" معزوفة الأرنب" لمحمد الهرادي (المغرب).