مدير المراكز الثقافية الروسية بمصر يزور معرض الكتاب: من أكبر المعارض العالمية

حضر الدكتور مراد جاتين، مدير المراكز الثقافية الروسية، فعاليات افتتاح معرض القاهرة الدولي للكتاب.

وقال جاتين إن مشاركة روسيا في المعرض تأتي هذا العام بشكل متميز، حيث يتكون الوفد الروسي من الكتاب والشعراء، ونوعية الكتب الروسية التي تتناول التخصصات الأدبية والعلمية.

وأوضح المركز الثقافي الروسي، في بيانه، أن جاتين عبر عن إعجابه الشديد بتنظيم احتفالية الافتتاح، ومشاركة عدد كبير من الدول الاجنبية، كما عبر عن امتنانه وشكره للجنة المنظمة، التي عزفت موسيقى أغنية كاتيوشا الشهيرة عندما مرت أمام الجناح الروسي في مفاجأة اسعدت الوفد الروسي، معبرا عن جمال التنظيم والاهتمام بثقافات الشعوب المختلفة المشاركة في المعرض.

وأكد جاتين أن هذا ليس بغريب علي معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يعد واحدا من المعارض الكبرى على مستوى الشرق الأوسط والعالم.

وقدم الدعوة للمهتمين بالثقافة الروسية للالتقاء بالوفد الروسي يوم 3 فبراير القادم من الثالثة عصرا حتى نهاية اليوم بقاعة الندوات بمعرض القاهرة الدولي للكتاب.

وفد روسي مميز في معرض الكتاب

تشارك روسيا في معرض الكتاب هذا العام بوفد متميز من الكُتاب والشعراء، حيث تُنظم ندوات داخل معرض الكتاب، وايضا بالمركز الثقافي الروسي بالقاهرة يومي 3 و4 فبراير القادم حول أحدث الإصدارات في الأدب الروسي، والتي يتناول بعضها مصر والمنطقة العربية.

وأشار جاتين إلى أن الوفد الروسي يضم كلا من الكُتاب ديمتري ستريشنيف، وأنا ماتفييفا، والشعراء عاليا كاريموفا، ومكسيم أميلين.

كما يشارك وفد من قناة روسيا اليوم مكون من سلام مسافر، وخالد الرشد، وأنيسة جوردينا، وألفيرا سوخاريفا، ألكسندرا نوجينسكايا، انا بيليكوفا.

افتتاح المعرض بمشاركة 53 دولة

وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، معرض القاهرة الدولي للكتاب في دورته الـ54، اليوم الأربعاء، بحضور وزيرة الثقافة الدكتورة نيفين الكيلاني، والدكتور هيفاء النجار وزيرة الثقافة في المملكة الأردنية، حيث تشارك الأردن كضيف شرف.

وتأتي هذه الدورة تحت شعار "على اسم مصر نقرأ، نفكر، نبدع" بمشاركة 1047 ناشرا، ممثلين عن 53 دولة، وسوف يتم تنظيم 500 فعالية.