المستشار الألماني: برلين تتحمل تكاليف توريد دبابات ليوبارد لأوكرانيا

تعتزم ألمانيا تحمل تكاليف توريد دبابات قتالية من مخزونات الجيش الألماني لأوكرانيا.

وخلال مؤتمر صحفي مع رئيسة وزراء أيسلندا كاترين ياكوبسدوتير، في برلين اليوم الأربعاء، قال المستشار الألماني أولاف شولتس: "لا أستطيع أن أقول هنا الآن التكاليف الدقيقة، لكننا سنتحمل ذلك بأنفسنا".

وأضاف شولتس، أنه سيتم توفير وسائل دفاع فعالية للغاية، مثل الدبابة القتالية، بتعاون وثيق مع آخرين، "وذلك، على سبيل المثال، من خلال تحملنا المسؤولية عن التدريب وعن المسائل المتعلقة بالذخيرة والمسائل المتعلقة بالإصلاح".

يذكر أن الحكومة الألمانية تعتزم في خطوة أولى توريد 14 دبابة ليوبارد2 ايه6 من مخزونات الجيش الألماني لأوكرانيا.

كان المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت أعلن في وقت سابق اليوم أن الهدف من هذه الخطوة هو تجميع كتيبتي مدرعات بدبابات ليوبارد 2، قائلا إن هناك شركاء أوروبيين سيوفرون من جانبهم دبابات لهذا الغرض، وذكر أن الحكومة الألمانية ستصدر التصاريح الخاصة بذلك.

يذكر أن كتيبة المدرعات الألمانية الرئيسية تضم في العادة 44 دبابة ليوبارد 2، ما يعني أن الأمر يدور حول توريد ما مجموعه نحو 90 دبابة إلى أوكرانيا.