السعودية تحبط محاولة تهريب 4 ملايين قرص إمفيتامين داخل شحنة أعلاف ماشية

أعلنت المديرية العامة لمكافحة المخدرات السعودية، اليوم الأربعاء، إحباط محاولة تهريب، أكثر من 4 ملايين قرص من مادة الإمفيتامين المخدر مخبأة في شحنة أعلاف ماشية.

وقال المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات الرائد محمد النجيدي، في بيان له اليوم الأربعاء، إن المتابعة الأمنية لشبكات تهريب وترويج المخدرات التي تستهدف أمن المملكة وشبابها، أسفرت عن إحباط محاولة تهريب 4091250 قرصا من مادة الإمفيتامين المخدرة، بالتعاون مع الجهاز النظير في دولة قطر، والتنسيق مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك في ميناء جدة الإسلامي على ساحل البحر الأحمر.

وتم ضبط هذه الكمية، مخبأة في شحنة أعلاف ماشية، والقبض على مستقبليها بمنطقة الرياض، وهما مقيمان من الجنسيتين المصرية والأردنية.

ولم تكشف السلطات ما إذا كانت هذه الحبوب من مخدر الكبتاجون، المؤلف من أحد أنواع الإمفيتامينات، ولا البلد مصدر الحبوب المضبوطة.

وتعلن المملكة، بانتظام عن مضبوطات حبوب الكبتاجون، التي تأتي بشكل أساسي من سوريا ولبنان، عبر شحنات، لاسيما الفواكه والخضروات.

وقالت الجمارك إنها ضبطت 119 مليون حبة عام 2021.

وأعلن السفير السعودي في لبنان، وليد بخاري، في أغسطس 2022 أن السلطات السعودية ضبطت 700 مليون من الحبوب المخدرة مصدرها لبنان، منذ عام 2015.