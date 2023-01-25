الولايات المتحدة تستعد للموافقة على إرسال دبابات أبرامز لأوكرانيا‎‎

كشفت وكالة أنباء "أسوشيتيد برس"الأمريكية، نقلا عن مسئولين أمريكيين بارزين، أن إدارة الرئيس جو بايدن تستعد للموافقة على إرسال دبابات من طراز M1 أبرامز إلى أوكرانيا، الأمر الذي يمثل انعكاسًا عن المواقف السابقة لواشنطن في هذا الشأن.



وذكرت الوكالة ، في خبر عاجل نشرته ، أن الإعلان عن قرار إرسال أكثر من 30 دبابة إلى كييف قد يخرج في وقت لاحق من اليوم الأربعاء، على الرغم من أن عملية تسليم الدبابات قد يستغرق شهورًا .



وقال مسئولون أمريكيون: إن التفاصيل لا تزال قيد الإعداد وأضاف آخرون، في تصريح للوكالة، أن الدبابات سيتم شراؤها بموجب حزمة المساعدة الأمنية الأوكرانية القادمة، والتي توفر تمويلًا طويل المدى للأسلحة والمعدات التي سيتم شراؤها من البائعين التجاريين والشركات العسكرية.



ومن المتوقع أن يكون الإعلان الأمريكي بالتنسيق مع إعلان ألمانيا بأنها ستوافق على طلب بولندا نقل دبابات ليوبارد 2 ألمانية الصنع إلى أوكرانيا، بحسب أحد المسئولين تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته لأن القرار لم يعلن بعد.



تعليقا على ذلك، قالت "أسوشيتيد برس" إنه من خلال الموافقة على إرسال أبرامز في وقت لم يتم تحديده بعد في إطار حزمة المساعدة، فإن الإدارة الأمريكية ستصبح قادرة على تلبية طلب المستشار الألماني أولاف شولتز بالتزام أمريكي نحو كييف دون الحاجة إلى إرسال الدبابات على الفور.



وأشارت الوكالة إلى أنه تم إرسال الكثير من المساعدات الأمريكية حتى الآن في الحرب المستمرة منذ 11 شهرًا ، تمت من خلال برنامج منفصل يعتمد على مخزونات وزارة الدفاع "البنتاجون" لإيصال الأسلحة بسرعة أكبر إلى أوكرانيا. ولكن حتى في ظل هذا البرنامج، سيستغرق الأمر شهورًا لإرسال الدبابات إلى أوكرانيا وتدريب القوات الأوكرانية عليها. ولم يتضح حتى الآن متى ستبدأ الولايات المتحدة تدريب القوات الأوكرانية على استخدام أبرامز وتقريبًا متى يمكن أن تصل إلى جبهة القتال.