تراجع حاد لأسعار النفط في ختام التعاملات اليوم

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أنهت أسعار النفط تعاملات اليوم الثلاثاء بتراجع حاد رغم انخفاض قيمة الدولار والأمل في تعافي الطلب على الطاقة في الصين.

جاء تراجع الأسعار اليوم في ظل المخاوف بشأن آفاق الطلب على النفط نتيجة احتمالات الركود الاقتصادي في كل من أوروبا والولايات المتحدة.

وتراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط وهو الخام القياسي للنفط الأمريكي بمقدار 49ر1 دولار أي بنسبة 8ر1% إلى 13ر80 دولار للبرميل تسليم مارس المقبل.

وتراجع سعر خام برنت القياسي للنفط العالمي بمقدار 06ر2 دولار أي بنسبة 34ر2% إلى 13ر86 دولار للبرميل تسليم مارس المقبل.

وفي سوق الصرف تراجع سعر الدولار في ظل توقعات بإبطاء وتيرة زيادة أسعار الفائدة الأمريكية بعد تراجع معدل التضخم.

يأتي ذلك في حين أظهرت بيانات مؤسسة ماركيت إيكونوميكس ارتفاع مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع في الولايات المتحدة خلال الشهر الحالي إلى 8ر46 نقطة مقابل 2ر46 نقطة خلال الشهر الماضي. وتشير قراءة المؤشر أقل من 50 نقطة لانكماش النشاط الاقتصادي للقطاع، في حين تشير قراءة أكثر من 50 نقطة لنمو النشاط.