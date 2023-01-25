موريتانيا تهزم مالي وتحقق تأهلا تاريخيا لدور الـ8 بكأس أمم أفريقيا للمحليين

حقق منتخب موريتانيا، تأهلا تاريخيا لدور الـ8 ببطولة إفريقيا للاعبين المحليين المقامة في الجزائر، عقب فوزه اليوم الثلاثاء على نظيره منتخب مالي بهدف نظيف، على ملعب " ميلود هدفي" بمدينة وهران، بالجولة الثالثة من المجموعة الرابعة.

ويلتقي منتخب موريتانيا في دور الثمانية مع نظيره منتخب السنغال متصدر المجموعة الثانية.

وانتزع منتخب موريتانيا صدارة المجموعة بعدما رفع رصيده إلى 4 نقاط، بفارق بنقطتين أمام منتخب أنغولا الذي ودع البطولة برفقة منتخب مالي الذي احتل المركز الأخير بنقطة واحدة.

سجل ممادو سي الهدف الوحيد للمباراة في الدقيقة 53 .