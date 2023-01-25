مستشار ألمانيا يجري محادثات هاتفية مع بايدن وماكرون وسوناك وميلوني بشأن دعم أوكرانيا

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أجرى المستشار الألماني أولاف شولتس، محادثات هاتفية بعد ظهر اليوم الأربعاء، مع عدد من زعماء العالم لبحث الدعم المشترك لأوكرانيا.

وأوضح المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبشترايت أن الاتصال الهاتفي شارك فيه كل من الرئيس الأمريكي جو بايدن، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ورئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك، بالإضافة إلى رئيسة الوزراء الإيطالية جورجا ميلوني.

وتركزت المباحثات الهاتفية وفقا لهيبشترايت على بحث الوضع الأمني في أوكرانيا واستمرار دعمها في الحرب.

وأضاف هيبشترايت أن الزعماء الخمسة اتفقوا على استئناف الدعم العسكري لأوكرانيا بتنسيق أقوى على الصعيد الأوروبي أطلسي.