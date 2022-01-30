إغلاق أكبر محطة قطارات في باريس بسبب حريق متعمد

شهدت أكبر محطة قطارات في باريس شللا في حركة النقل بعد أن تسبب حريقا متعمدا في تعطيل عمل مركز توجيه القطارات المتجهة إلى شرق العاصمة الفرنسية.

وقالت الشركة الوطنية للسكك الحديد في فرنسا بحسب إذاعة مونت كارلو الدولية إن حركة القطارات من محطة "جار دو ليست" التي تسير قطارات إلى شرق فرنسا وألمانيا وكذلك إلى الضواحي الشرقية للعاصمة باريس، توقفت طوال اليوم باستثناء عدد قليل من الخدمات المحلية، في حين أن إغلاق محطة رئيسية في باريس مدة يوم كامل أمر غير معتاد على الإطلاق، بينما كانت منصات المحطة الصاخبة في العادة هادئة على نحو مخيف بعد ظهر اليوم.

وأفادت الشركة بأن العمليات ستظل معطلة يوم غد /الأربعاء/ وسيغادر قطارا واحدا فقط من كل ثلاثة قطارات عالية السرعة "TGV".

واندلع الحريق عند مركز لتوجيه القطارات قبل ساعة الذروة الصباحية.

وذكرت الشركة أنها ظنت في البداية أنه حادث ولكن تبين فيما بعد أنه حريق متعمد.