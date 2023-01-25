ميرال الطحاوي عن وصول روايتها لقائمة البوكر: مناخ تنافسي لصالح الأدب

عبرت الروائية ميرال الطحاوي عن سعادتها، بوصول أحدث رواياتها "أيام الشمس المشرقة"، إلى القائمة الطويلة لجائزة الرواية العربية "البوكر".

وأضافت في تصريحات خاصة للشروق، أن روايتها "بروكلين هايتس" وصلت إلى القائمة القصيرة منذ عشر سنوات وكانت تجربة غاية في الإلهام"، معربة عن سعادتها البالغة لوصول عدد من الكتاب العرب والمصريين على درجة عالية من التميز".

وأشارت إلى أن الجوائز التي "تستطيع أن تنتصر للقيمة الأدبية وتحترم الجودة لخلق مناخ تنافسي لصالح الأدب".

واستطردت:" سعيدة لدار الشروق التي نشرت كل أعمالي، وسعيدة أيضا لأن دار العين حازت على 3 ترشيحات منهم أحمد عبد اللطيف، وربيعة ريحان في القائمة".

واختتمت:" سعيدة أن تكون صديقتي مي التلمساني في القائمة فقد بدأنا الكتابة معا وتغربنا معا، وأتمنى الفوز للجميع إذا كان ذلك ممكننا، وأن يظل التنافس محرضا على مزيد من الكتابة والإبداع ".

جدير بالذكر أن القائمة الطويلة تحتوي على 16 رواية هي: "منا" للصديق حاج أحمد (الجزائر)، "صندوق الرمل" لعائشة إبراهيم (ليبيا)، " الكل يقول أحبك" لمي التلمساني، "ليلة واحدة تكفي" لقاسم توفيق )الأردن)، " حجر السعادة " لأزهر جرجيس (العراق)، و"اسمي زيزفون" لسوسن جميل حسن (سوريا)، و" حاكمة القلعتين" للينا هويان الحسن،(سوريا)، " بيتنا الكبير" لربيعة ريحان،)المغرب)، و" كونشيرتو قورينا إدواردو" لنجوى بن شتوان (ليبيا)، و" أيام الشمس المشرقة" لميرال الطحاوي (مصر)، و" الأفق الأعلى" لفاطمة عبد الحميد (السعودية)، " عصور دانيال في مدينة الخيوط" لأحمد عبد اللطيف (مصر)، و"الأنتكخانة" لناصر عراق (مصر)، "بار ليالينا" لأحمد الفخراني (مصر)، و"تغريبة القافر" لزهران القاسمي (عمان)، و" معزوفة الأرنب" لمحمد الهرادي (المغرب).