أوقاف القليوبية تهدي جامعة بنها سلسلة المختصر الشافي

استقبل الدكتور جمال سوسة رئيس جامعة بنها، الشيخ صفوت أبو السعود وكيل وزارة الأوقاف بالقليوبية، الذي أهدى الجامعة نسخًا من بعض المؤلفات التي تتناول بعض القضايا العقائدية بأسلوب سهل وبسيط تحت اسم ( المختصر الشافي) الصادرة عن وزارة الأوقاف.



وخلال اللقاء وجه رئيس جامعة بنها الشكر للدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، مشيرا إلى أن اللقاء تناول بحث سبل التعاون بين الجامعة ومديرية الأوقاف في إطار إقامة فعاليات ثقافية وندوات دينية ولقاءات توعوية لطلاب الجامعة.



من جانبه قال وكيل الأوقاف الشيخ صفوت أبو السعود، إن الزيارة تأتي إطار التعاون الثقافي والتوعوي بين مديرية الأوقاف بالقليوبية وجامعة بنها.



وأضاف أنه سبق لمديرية الأوقاف تسليم سلسلة رؤية للجامعة، والتي تناولت قضايا المواطنة والتكفير وحماية الكنائس في الإسلام ومفاهيم يجب أن تصحح.