رئيس جامعة طنطا: منصة رقمية جديدة لتقييم الأداء المؤسسي وتأهيل العاملين رقميا

انعقد اليوم الأربعاء، الاجتماع الدوري لمجلس جامعة طنطا برئاسة الدكتور محمود زكي، رئيس جامعة طنطا، وبحضور الدكتور فؤاد هراس رئيس جامعة طنطا الأسبق وعضو مجلس الجامعة، والدكتور محمد حسين نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمود سليم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات، والمستشار خيري عمارة المستشار القانوني للجامعة، والمحاسب أحمد رشاد أمين عام الجامعة.

وجه الدكتور محمود زكي، بتعميم منافذ بيع المنتجات الغذائية بأسعار مخفضة بكليات الجامعة لدعم مبادرة حياة كريمة، بعد الإقبال الكبير على منفذ بيع منتجات جامعة طنطا بمجمع سبرباي والذي يبيع السلع الغذائية والمنظفات الكيميائية بأسعار مخفضة للطلاب والعاملين بالجامعة والذي تم افتتاحه بالأمس، لدوره في دعم مبادرة "حياة كريمة " وخدمة منتسبي الجامعة، ودعم التميز والتنافسية الإنتاجية لكليات ومراكز ووحدات الجامعة.

ووجه بضرورة التوسع في إنتاج وتسويق وتنويع المنتجات التي يتم تقديمها للعاملين بالجامعة لتشمل السلع والاحتياجات الأساسية الغذائية مع تقديم كل أوجه الدعم المتاحة من خلال الجامعة والاستمرار في فتح المنفذ حتى شهر رمضان الكريم.

كما وجه رئيس الجامعة شكره للدكتورة دينا عبد الهادي وكيل كلية التجارة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، على جهودها طوال فترة توليها مديرا لوحدة البوابة الإلكترونية لمدة 6 سنوات متتالية، موجها عمداء الكليات بضرورة إنهاء المرحلة الثانية من تفعيل نموذج الحوكمة المؤسسية المالية والإدارية والمعرفية، التي تضمنت قياس فعلي للمؤشرات القياسية بقطاعات وكليات وادارات الجامعة، بعد إطلاق منصة رقمية جديدة على مستوى الهياكل المؤسسية والإدارية بالجامعة لتقييم الأداء المؤسسي وتدريب وتأهيل العاملين للتعامل الرقمي بشكل كامل في كافة البيانات.

وشدد على تطبيق جميع تعليمات المجلس الأعلى للجامعات بشان تنظيم سير العملية الامتحانية مقدما الشكر لعمداء الكليات على الانضباط الذي لمسه في العملية الامتحانية خلال جولاته بكليات الجامعة المختلفة، موجها بسرعة الانتهاء من أعمال تصحيح الأوراق الامتحانية وإعلان النتائج.