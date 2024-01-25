زراعة الغربية تنظم قافلة إرشادية لتوعية المزارعين بالمحاصيل الشتوية بقرية شوبر

نفذت اليوم الخميس، قافلة إرشادية عن محاصيل (القمح، البنجر، والبصل) بناحية قرية شوبر بمركز طنطا، تحت رعاية الدكتور خالد علي أبو شادي وكيل وزارة الزراعة بالغربية، حيث تم شرح كل التوصيات الفنية لمحصول القمح بداية من إعداد وتجهيز الأرض وطرق الزراعة المثلى على مصاطب، واستخدام السطارات وكميات التقاوي والالتزام بالسياسة الصنفية وكميات ومواعيد، إضافة إلى الأسمدة الفوسفاتية والأزوتية والري وانتظامه.

كما تضمنت القافلة شرح وافٍ لكل الامراض التي تصيب القمح، وخاصة البياض الدقيقي والاصداء، وكيفيه العلاج والمركبات الموصى بها للعلاج.

فيما ناقشت القافلة زراعة البصل ومواعيد الزراعة والحصاد وكيفية فحص النباتات، والتأكد من عدم وجود أي حشائش أو إصابات مرضية أو حشرية؛ وتوجيه التوصيات الفنية اللازمة للمزارعين من خدمة للمحصول والمعدلات السمادية اللازمة، والرى، وكذا المكافحة المتكاملة والآفات والحشائش واستخدام المبيدات الموصى بها بالمعدلات المناسبة.

وتم مناقشة أهم التوصيات الفنية لمحصول البنجر من تجهيز الأرض (حرث وتسوية، وتخطيط) والاحتياجات السمادية، ومسافات الزراعة المناسبة والاحتياجات المائية، وأهم العناصر اللازمة لزيادة نسبة السكر، وعلامات النضج والميعاد الأمثل للحصاد، وأهمية التخلص من العرش والشوائب عند الحصاد وضرورة التنسيق مع الشركات قبل التقليع.

فيما تعد هذه القوافل أحد أنواع الإرشاد الزراعي التكاملي الذي يمزج بين التعليم وجهاً لوجه، والتعليم عن بعد حيث يتم هذا النشاط وجهاً لوجه داخل قاعات المراكز الإرشادية، والحقول الإرشادية، والمدارس الحلقية، والندوات الإرشادية والجزء الثاني من النشاط يتم عن بعد باستخدام تكنولوجيا المعلومات والاتصال سواء عن طريق وسائل الإعلام أو عن طريق قنوات التواصل الاجتماعي والتطبيقات الإلكترونية؛ ما يؤدى إلى سرعة توصيل المعلومات الإرشادية، وتحقيق الاستفادة القصوى من خبرة علماء المراكز البحثية ومن البنية التحتية للإدارة المركزية للإرشاد الزراعي المنتشرة في المحافظات، وكذا الاستفادة من القدرات البشرية المتوافرة بالمديريات إلى جانب تحقيق الاستفادة من الإمكانيات التكنولوجية الموجودة لدى المزارعين مثل الموبايلات الحديثة.

وتقدم الفرق الإرشادية التوصيات والإرشادات الفنية والتوعية بالأصناف الجديدة من التقاوي، والبذور عالية الجودة والإنتاجية، وكذا بأساليب والممارسات الزراعية الجديدة، وأهمية استخدام الميكنة الحديثة من الزراعة وحتى الحصاد.