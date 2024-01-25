استطلاع: 35% من الأمريكيين يعتقدون أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية في غزة

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أظهرت نتائج استطلاع للرأي أجري في الولايات المتحدة، أن أكثر من ثلث الأمريكيين يعتقدون أن إسرائيل ترتكب "إبادة جماعية" ضد الفلسطينيين في قطاع غزة.

وشارك 1664 شخصا فوق 18 عاما في الاستطلاع الذي أجرته مجلة "ذي إيكونوميست" البريطانية وشركة "YouGov" للأبحاث خلال الفترة من 21 إلى 23 يناير الجاري، بحسب ما أوردته وكالة "الأناضول" للأنباء.

وسأل الاستطلاع المشاركين: "هل تعتقدون أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد المدنيين الفلسطينيين؟"، فكان رد 35% منهم "نعم" مقابل 36% قالوا "لا"، فيما أجاب 29% منهم بـ"لا أعلم".

كما أعرب 55% من المشاركين عن اعتقادهم بأن الحرب الجارية في قطاع غزة ستتوسع في المنطقة.