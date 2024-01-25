العاصفة جوسلين تترك الآلاف دون كهرباء وتتسبب في فوضى عارمة بالمملكة المتحدة وإيرلندا

تعاني المملكة المتحدة وإيرلندا، من الدمار الذي خلفته العاصفة "جوسلين"، حيث تسببت الرياح المصاحبة لها بسرعة 97 ميلا في الساعة، في حالة من الفوضى العارمة لرحلات السفر، كما تركت الآلاف دون كهرباء.

وأفادت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية، اليوم الخميس، بأنه لا يزال هناك ما يقرب من 12 ألف منزل وشركة دون كهرباء في أنحاء جمهورية أيرلندا؛ إثر هبوب العاصفتين "جوسلين" ومن قبلها "إيشا".

وكانت "شركة شبكات كهرباء أيرلندا الشمالية المحدودة" ذكرت في وقت سابق أمس الأربعاء، أن الكهرباء عادت منذ مساء الأحد إلى أكثر من 52 ألف عميل في أيرلندا الشمالية.

وقد تم تعليق خدمات السكك الحديدية من وإلى إسكتلندا حتى ظهر اليوم على الأقل، حيث قالت شبكة السكك الحديدية في إسكتلندا، إنها تعاملت مع حوادث لوقوع فيضانات وسقوط أشجار وتطاير لأسقف المباني على خطوط السكك الحديدية.