الكويت: إحباط عملية إرهابية لاستهداف دور عبادة تابعة للطائفة الشيعية

أعلنت وزارة الداخلية الكويتية إحباط مخطط لخلية إرهابية كانت تنوي استهداف دور عبادة تخص الطائفة الشيعية وقتل أشخاص.

وأضاف بيان صحفي صادر عن وزارة الداخلية اليوم الخميس، أن جهاز أمن الدولة تمكن من متابعة الخلية ومراقبة تحركاتها، وإلقاء القبض على ثلاثة عناصر من جنسية عربية تنتمي إلى تنظيم إرهابي.

وأوضح البيان أنه تم إحالة جميع المتهمين إلى النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

وكانت الكويت قد شهدت في 2015 تفجير مسجد الإمام الصادق في منطقة شرق، وهو خاص بالطائفة الشيعية أثناء صلاة الجمعة ،حيث نتج عن الحادث مقتل ما لا يقل عن 27 شخصًا كلهم من الشيعة، وجرح 227 شخصا.