 تايلاند تطلب من ألمانيا دعم مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي لإعفاء مواطنيها من التأشيرة - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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تايلاند تطلب من ألمانيا دعم مفاوضاتها مع الاتحاد الأوروبي لإعفاء مواطنيها من التأشيرة

بانكوك - د ب أ
نشر في: الخميس 25 يناير 2024 - 10:02 ص | آخر تحديث: الخميس 25 يناير 2024 - 10:02 ص

طلبت تايلاند من ألمانيا دعمها في المفاوضات التي تجريها حاليا مع الاتحاد الأوروبي لإعفاء مواطنيها من الحصول على تأشيرة شينجن، بغرض تسهيل سفر المواطنين التايلانديين إلى الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بحسب ما قاله رئيس الوزراء، سريتا تافيسين.

ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن سريتا القول في مؤتمر صحفي مشترك عقده مع الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير، اليوم الخميس، إن الإعفاء من تأشيرة شينجن سيدعم تسهيل السفر للمواطنين التايلانديين الذين يزورون ألمانيا.

جدير بالذكر أن هناك نحو 700 ألف مواطن ألماني زاروا تايلاند في عام 2023، وكان بإمكانهم الإقامة لمدة تصل إلى 30 يوما بدون الحصول على تأشيرة.


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