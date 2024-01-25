 متحدث الأونروا: القطاع الصحي في غزة ينهار بالكامل.. والآلاف مصابون بالكبد الوبائي - بوابة الشروق
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متحدث الأونروا: القطاع الصحي في غزة ينهار بالكامل.. والآلاف مصابون بالكبد الوبائي

أ ش أ
نشر في: الخميس 25 يناير 2024 - 4:06 ص | آخر تحديث: الخميس 25 يناير 2024 - 4:06 ص

 أكد عدنان أبو حسنة المتحدث باسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل لاجئي فلسطين في الشرق الأدنى (الأونروا) أن القطاع الصحي في غزة ينهار بشكل كامل، مشيرًا إلى أن أعداد القتلى والجرحى كبيرة للغاية.

وأصبحت المستشفيات غير قادرة على علاج المرضى ومواصلة العمل في ظل الأحداث الجارية.

وقال أبو حسنة -خلال اتصال هاتفي مع فضائية "دي.إم.سي." لبرنامج "مساء دي.إم.سي." - إن هناك آلاف المصابين بالالتهاب الكبدي الوبائي في غزة، لافتًا إلى أنه يخشى انتشار وباء الكوليرا بين أهالي غزة في فصل الشتاء، وانهيار منظومة الصرف الصحي.

ونوَّه المتحدث باسم الأونروا بأنه يتم دفع جميع سكان غزة إلى رفح، ومدينة رفح يسكنها حوالي 250 ألف مواطن، بينما لا تتحمل البنية التحتية والصحية لمدينة رفح أن يسكنها مليون ونصف المليون مواطن.

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