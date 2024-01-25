حرصت دار الشروق على إثراء جناح الطفل الخاص بها في معرض القاهرة الدولي للكتاب، حيث مجموعة من الفعاليات والأنشطة المتنوعة الهادفة إلى جذب أنظار الأطفال وأهاليهم، فقد خصصت الدار طاولة واسعة عليها أنشطة تناسب الأطفال، حيث سارع صغار السن إلى الجلوس عليها والانخراط في أنشطة محببة لديهم.

كما وضعت الدار في جناح الأطفال شاشة تعرض كلمات ومقتطفات يظهر فيها كتاب ومؤلفين لهم كتب تخص الطفل صادرة عن دار الشروق وتم توفيرها للقراء بمعرض القاهرة الدولي للكتاب، من بينهم نورا ناجي حيث تتحدث عن كتاب "هل يُمكِنُنا حقًّا مساعدةُ الأشجارِ؟وهل يُمكِنُنا حقًّا مساعدةُ النَّحل؟"، وهديل غنيم.

ومن المقرر أن تقدم دار الشروق مجموعة من الأنشطة المتنوعة والمتميزة بجناح الطفل، خلال أيام المعرض، بطرح أحدث الإصدارات من القصص، وإقاممة عدد من ورش الحكي وتقديم أفضل العروض الموجهة للأطفال.

وتستضيف الدورة الـ55 لمعرض القاهرة للكتاب 1200 ناشر و5250 عارضا من 70 دولة، وسيقام على مساحة 80 ألف متر مربع، متضمنة خمس قاعات عرض، حيث يستقبل المعرض جمهوره يوميا فى تمام الساعة العاشرة صباحا وحتى الثامنة مساء يوميا، ما عدا يومى الخميس والجمعة، إذ يتم استقبال الجمهور فى تمام الساعة العاشرة صباحا وحتى التاسعة مساء.

ويتضمن المعرض برنامجا ثقافيا يضم 550 فعالية تشمل ندوات ومؤتمرات بمشاركة مؤلفين وناشرين وشعراء ومثقفين وشخصيات أخرى. وفيما يتعلق بتسهيل الانتقال على الجمهور من زائرى معرض الكتاب 2024، خصصت وزارة الثقافة بالتعاون مع وزارة النقل والمواصلات ممثلة فى هيئة النقل العام، 11 خط أتوبيس من وإلى مقر المعرض، وتنطلق من مختلف مناطق القاهرة، وتعمل عليها 115 سيارة بمتوسط زمن تقاطر 20 دقيقة، وذلك تيسيرًا على الزوار.