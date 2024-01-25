بعثة حقوق الإنسان بالأمم المتحدة: محكمة العدل الدولية ستصدر إنذارا لإسرائيل بوقف إطلاق النار في غزة

قال السفير هيثم أبو سعيد، رئيس البعثة الأممية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، إن محكمة العدل الدولية بصدد إصدار حكمها في الدعوى المرفوعة ضد إسرائيل من قبل جنوب إفريقيا بتهمة ارتكاب إبادة جماعية في قطاع غزة، غد الجمعة.



وتوقع خلال تصريحات لـ «القاهرة الإخبارية» مساء الخميس، توجه المحكمة إلى اصدار إنذار للكيان الإسرائيلي؛ بوجوب الوقف الفوري لإطلاق النار على قطاع غزة، إضافة إلى فتح جميع المعابر الإنسانية، علاوة على التطرق إلى بعض المواد المنصوص عليها باتفاقية الإبادة الجماعية دونما البت في التفاصيل الدقيقة للقضية.



وأوضح أن المادة 36 من النظام الأساسي لمحكمة العدل؛ توجب إلزامية الأطراف الموقعة على الاتفاقية بالاستجابة إلى قراراتها، متوقعا أن تقابل قرارات العدل الدولية برد فعل سلبي منتظر من جانب الكيان الصهيوني.



وأضاف أن الخطوة التالية تتمثل في توجه جنوب إفريقيا إلى مجلس الأمن؛ من أجل تنفيذ قرار المحكمة، مشيرا إلى احتمالية استخدام الولايات المتحدة حق النقض الفيتو؛ لمنع تنفيذ قرار المحكمة.

ولفت تقدم قرابة 600 محام بأدلة جديدة إلى المحمية تثبت تورط حكومة الاحتلال بارتكاب جرائم حرب في حربها على قطاع غزة.



وقالت محكمة العدل في بيان، عبر منصة «إكس»: سيصدر الحكم الساعة 1 ظهرا بالتوقيت المحلي يوم الجمعة.