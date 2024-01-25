الجامعة الأمريكية تشارك في الدورة 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب

تشارك دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة في الدورة 55 من معرض القاهرة الدولي للكتاب الذي يفتح أبوابه للجمهور اليوم الخميس، ويستمر حتى 6 فبراير بمركز مصر للمعارض الدولية في القاهرة الجديدة.

وتقدم دار نشر الجامعة أثناء المعرض، حوالي 50 كتابًا جديدًا تم إصدارها العام الماضي وهي أول سيرة ذاتية للدكتور مجدي يعقوب بعنوان: "جراح ومتمرد"، كتبها الصحفي البريطاني البارع سيمون بيرسون وفيونا جورمان، وكتاب "الموسيقى الفلسطينية في المنفى" للباحث لويس بريهوني، وهي دراسة تاريخية ومعاصرة للموسيقيين الفلسطينيين في المنفى في دول الشرق الأوسط، وكتاب "فراعنة نوبيين في مصر" لعالم المصريات الشهير، والكاتب الأكثر مبيعًا إيدن دودسون، والترجمة الإنجليزية لرواية "بيت القبطية" للكاتب المصري أشرف العشماوي التي ترجمها للإنجليزية بيتر دانيال.

وتشارك هذا العام كلية التعليم المستمر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة في جناح دار النشر؛ للقاء الزوار والرد على جميع استفساراتهم حول البرامج الدراسية والدورات المتاحة بالكلية.



وتعرض دار نشر الجامعة الأمريكية بالقاهرة إصداراتها في صالة 2 جناح رقم 52، مواعيد العمل من العاشرة صباحًا للثامنة مساءً، وتمتد يومي الخميس والجمعة حتى التاسعة مساءً.