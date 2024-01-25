ماس كهربائي المتسبب في نشوب حريق هائل داخل عقار بشبرا الخيمة

توصلت التحريات الأولية أن سبب نشوب حريق هائل داخل عقار مكون من 6 أدوار بحي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، ماس كهربائي شب في ثلاجة المنزل أشعل النيران في ستارة المنزل.

فيما خرجت الجثامين من مشرحة مستشفى ناصر العام، شيع أهالي منطقة قهوة شرف بحي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، اليوم، جنازة 5 أطفال لقوا مصرعهم إثر نشوب الحريق.

وكشفت التحريات الأولية في حريق هائل داخل عقار مكون من 6 أدوار، بمنطقة قهوة شرف بحي شرق شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وأن السبب وراء الحريق حدوث ماس كهربائي في ثلاجة المنزل أشعل النيران في ستارة المنزل، أسفر عن مصرع 5 أطفال وإصابة والدتهم، وإصابة الأب بعدة كسور، جرى نقل الجثث لمستشفى ناصر العام تحت تصرف النيابة العامة.

وأوضحت التحريات، أن أفراد الأسرة كانوا نائمين أثناء نشوب الحريق، وأن الأب فور شعوره بالحريق قفز من الطابق الرابع، وتركهم وأصيب بعدة كسور حجز على إثرها في المستشفى.