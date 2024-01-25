رئيس اتحاد روابط مستخدمي المياه: سنكون شريكا أساسيا في إدارة الترع والمصارف

• تمراز: اجتماع مع وزير الري قريبا لوضع آليات عمل الروابط والشئون المالية والقانونية للاتحاد



قال رئيس مجلس إدارة اتحاد روابط مستخدمي المياه، رائف تمراز، إن مجلس الإدارة سيلتقي قريبا مع وزير الموارد المائية والري الدكتور هاني سويلم؛ لوضع آليات عمل روابط المستخدمين، والشئون الإدارية والمالية والقانونية للاتحاد.

واختارت الجمعية العمومية لروابط مستخدمي المياه، مساء الأربعاء، عضو مجلس النواب السابق، رائف تمراز، رئيسا لمجلس الإدارة، الذي يضم 10 أعضاء آخرين.

وأضاف تمراز، في تصريحات لـ"الشروق"، أن روابط مستخدمي المياه ستكون شريكا أساسيا، مع وزارة الري، في إدارة مياه الترع والمصارف، وإن هذه الروابط ستشرك المزارعين في حل مشكلاتهم بأنفسهم.

وأشار إلى أن روابط مستخدمي المياه ستشارك كذلك في وضع الخطة الاستثمارية لكل مركز وزمام على مستوى الجمهورية، بناءً على طلبات الفلاحين، وفي حدود التمويل المتاح وفق الأولويات.

وتابع: روابط المستخدمين أيضًا، وعلى ضوء التمويل الذي سيتوفر لها، ستسهم في تنفيذ عدد من الأعمال، مثل تبطين الترع أو تركيب شبكات الصرف المغطى، أو إقامة محطات خلط مياه الري مع الصرف الزراعي لإعادة استخدامها.

وأضاف تمراز أن روابط مستخدمي المياه ستلعب دورا مهما في خطط وزارة الري للتوعية بترشيد استخدام المياه والتوسع في تجارب الري الحديث، التي أثبتت التجربة، وكذلك الأبحاث العلمية، أنه يقلل استهلاك المياه وكذلك الأسمدة كما يزيد من الإنتاجية الزراعية، وهو ما يعود بالنفع على المزارعين.

وأوضح أن روابط مستخدمي المياه تشكلت أولا على مستوى الترع، برئاسة رئيس رابطة، ومن هؤلاء ينتخب رئيسا لروابط مستخدمي المياه على مستوى المركز، ثم أمين عام عن المحافظة بالكامل، لافتا إلى انتخاب 22 أمين محافظة على مستوى الجمهورية، فيما لم يكتمل الأمر في محافظات محدودة، منها شمال وجنوب سيناء ومطروح.

وأضاف تمراز أن رؤساء روابط المستخدمين على مستوى المراكز، وعددهم 188، يشكلون الجمعية العمومية، التي انتخبت رئيس مجلس الإدارة و10 أعضاء، بواقع عضوين اثنين عن كل قطاع، يغطي تقريبًا 5 محافظات.

ووصف رائف تمراز انتخاب مجلس إدارة الاتحاد بأنه "حدث جلل"، مضيفًا أن روابط مستخدمي المياه ظهرت لأول مرة إلى النور في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وكان وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، قد أكد أن هذه الروابط ستسهم في توحيد المزارعين الواقعين على المجرى المائي، وتحقيق التنسيق المطلوب بين المزارعين في مجال توزيع المياه وتحديد المحاصيل المنزرعة وتسهيل عملية استلام البذور والتقاوي والأسمدة، وتسهيل الوصول للأسواق الكبرى لبيع المحاصيل الزراعية.

ويعرّف قانون الموارد المائية والري، الصادر في عام 2021، رابطة مستخدمي المياه بأنها "كيان يضم جميع مستخدمي المياه والمنتفعين بشبكات ونظم الري والصرف العامة أو الخاصة أو الآبار الجوفية والسدود والخزانات بالأراضي القديمة أو الجديدة على مستوى زمامات محددة".

وتهدف هذه الروابط إلى تفعيل مشاركة مستخدمي المياه مع الوزارة في إدارة وتشغيل وصيانة نظم الري والصرف على المستويات المختلفة لتحقيق الاستخدام الأمثل لها وحماية الموارد المائية والحفاظ عليها، بحسب المادة 48.