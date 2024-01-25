 برشلونة يسقط أمام أتلتيك بيلباو برباعية ويودع كأس ملك إسبانيا - بوابة الشروق
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برشلونة يسقط أمام أتلتيك بيلباو برباعية ويودع كأس ملك إسبانيا

محمد ثابت
نشر في: الخميس 25 يناير 2024 - 1:12 ص | آخر تحديث: الخميس 25 يناير 2024 - 1:12 ص

ودع برشلونة كأس ملك إسبانيا بالخسارة أمام أتلتيك بيلباو، بنتيجة 3-2، مساء الأربعاء، على ملعب سان ماميس، في الدور ربع النهائي من البطولة.

تقدم جوركا جوروزيتا بالهدف الأول لـ أتلتيك بيلباو في الدقيقة الأول من الشوط الأول، وأدرك روبرت ليفاندوفسكي التعادل لبرشلونة في الدقيقة 26، قبل أن يضيف لامين يامال الهدف الثاني للبلوجرانا في الدقيقة 32، وتنتصف المباراة بتقدم الفريق الكتالوني بهدفين مقابل هدف.

وفي شوط المباراة الثاني أدرك أوهيان سانسيت التعادل لـ أتلتيك بيلباو في الدقيقة 49، قبل أن يسجل إينياكي ويليامز الهدف الثالث لـ أتلتيك بيلباو في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من الشوط  الإضافي الأول.

وضاعف نيكولاس ويليامز النتيجة مسجلا الهدف الرابع لـ أتلتيك بيلباو في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع من الشوط الإضافي الثاني، لتنتهي المباراة بفوز أتلتيك بيلباو برباعية مقابل هدفين، ويتأهل لنصف نهائي كأس ملك إسبانيا.


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