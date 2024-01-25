العثور على الصندوقين الأسودين للطائرة الروسية التي كانت تقل 65 أسيرا أوكرانيا

أفادت أجهزة الطوارئ الروسية، اليوم الخميس، بالعثور على الصندوقين الأسودين للطائرة التي تحطمت في مقاطعة بيلجورود «إيل 76» وعلى متنها أسرى أوكرانيون.

وقال المتحدث باسم أجهزة الطوارئ الروسية إنه «تم العثور على الصندوقين الأسودين أي جهاز لتسجيل معلومات الرحلة ومسجل الصوت بالقرب من مكان تحطم الطائرة».

وأشار المتحدث إلى أن مسجلات الطيران وجدت في الجزء الخلفي من الطائرة، لافتًا إلى تسليم الصندوقين الأسودين اللذين تم العثور عليهما إلى المحققين، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك».

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق من الأربعاء، عن تحطم طائرة نقل من طراز «إيل-76» تابعة للقوات الجوفضائية الروسية في مقاطعة بيلجورود، وكان على متنها 65 أسيرًا أوكرانيًا، نقلوا لإجراء عملية تبادل أسرى؛ مؤكدة مقتل جميع ركابها بما فيهم أفراد الطاقم والمرافقين.

وأكدت وزارة الدفاع، أن نظام كييف أسقط طائرة «إيل-76» في تمام الساعة 11:15 بتوقيت موسكو؛ سعيًا منه لاتهام روسيا بقتل العسكريين الأوكرانيين.