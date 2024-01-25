البرلمان العربي: مبادرة «كرتنا ثقافتنا» نجحت في تحقيق أهداف نشر المحبة والسلام بالمنطقة

استقبل عادل بن عبدالرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي، الدكتور جاسم الياقوت رئيس اللجنة العليا المنظمة لمبادرة "كرتنا ثقافتنا" نائب رئيس اتحاد الإعلاميين العرب، مشيدا بالمبادرة الوطنية "كرتنا ثقافتنا"، باعتبارها مبادرة عالمية نجحت في تحقيق أهداف ومضامين نشر المحبة والسلام في المنطقة لما تحمله من رسالة مهمة تعود بالنفع على المجتمعات العربية.

جاء ذلك خلال استقبال رئيس البرلمان العربي في القاهرة، الدكتور جاسم الياقوت الحاصل على جائزة كتب السلام الدولية لعام 2022 عن الكتاب التوثيقي للمبادرة، والذي قام بإهداء البرلمان العربي الكتاب الوثائقي للمبادرة الوطنية «كرتنا ثقافتنا» الفائز بجائزة كتب السلام الدولية لعام 2022 ، وذلك تقديرا لجهود البرلمان العربي الفعالة في كافة المجالات.

وثمن "الياقوت"، الجهود الدبلوماسية البرلمانية العربية التي يقودها البرلمان العربي برئاسة عادل العسومي، والتي هي محل اهتمام وتقدير عربي ودولي كونها صوت معبر عن الشعوب العربية في كافة المحافل الإقليمية والدولية وتعزيز أواصر العمل العربي المشترك ودعمه لكل ما يعزز أمن واستقرار المنطقة العربية.

وأعرب عن شكره وتقديره لرئيس البرلمان العربي لدعوته للمشاركة في أعمال الجلسة العامة الثانية من دور الانعقاد الرابع من الفصل التشريعي الثالث، والتي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في القاهرة، مشيرا إلى أنها تجربة مثمرة وفعالة للمشاركة في هذه الجلسة الهامة.