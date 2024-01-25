قناة عبرية: صفقة أسلحة بين واشنطن وتل أبيب تشمل طائرات إف-35

ذكرت قناة "12" العبرية، اليوم الخميس، أن الولايات المتحدة وإسرائيل أبرمتا صفقة أسلحة ضخمة، تتضمن تزويد تل أبيب بعدد كبير من طائرات "إف-35" و"إف-15 آيه آي".

ونقلت القناة العبرية عن مسئولين إسرائيليين من وزارة الدفاع، شاركوا في إبرام الصفقة مع واشنطن، أن "اتفاق أسلحة أبرم دراماتيكيا بين الولايات المتحدة وإسرائيل خلال الحرب الدائرة في قطاع غزة، حيث سيتم تزويد الجيش الإسرائيلي خلال الأيام القليلة المقبلة، بثلاثة أسراب طيران جديدة، وآلاف الذخائر"، وفقاً لما أوردته وكالة "الأناضول" للأنباء.

ونقلت القناة عن مسئولين - لم تسمهم - قولهم إن الصفقة تتضمن تزويد الجيش الإسرائيلي بعدد كبير من طائرات "إف-35" و"إف-12 آيه آي" والأباتشي.

وقال المسئولون إن الصفقة "ذات حجم استثنائي"، في وقت تستمر الحرب في غزة، وكذلك القتال في الشمال مع حزب الله اللبناني، مشيرين إلى أن الصفقة تمت خلال الـ24 ساعة الماضية في واشنطن، حيث مثّل تل أبيب وفد من وزارة الدفاع برئاسة اللواء إيال هاريل، رئيس قسم التخطيط في الجيش الإسرائيلي.

وذكرت القناة "12" أن إسرائيل طلبت من الأمريكيين إعطاء الأولوية للإمدادات، نظرا لتطور المعركة في غزة، مشيرة إلى أن إسرائيل أول من يتسلم طائرات "إف-35" المتطورة التي تصنعها شركة بوينج خارج الولايات المتحدة.