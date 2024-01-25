دبي تضبط مطلوبا دوليا تورط في جرائم احتيال تجاوزت قيمتها 40 مليون يورو

تمكنت شرطة دبي من إنجاح عملية أمنية مشتركة ضمت الأجهزة الأمنية في 15 دولة، لضبط عنصر إجرامي مطلوب ومدرج على قوائم الانتربول.

وضبطت شرطة دبي الشخص المطلوب وهو يحمل جنسية دولة أوروبية، بعد وصوله إلى مطار دبي قادما من إحدى دول شرق آسيا بغرض الزيارة.

وأوضحت أن الشخص، الذي تم توقيفه ينتمي إلى تنظيم إجرامي، تخصص في الاحتيال الضريبي من خلال تأسيس شركات توزعت مقارها في عدة دول بأوروبا الشرقية وأوروبا الغربية، وتركز نشاطها الرئيسي في إحدى دول أوروبا الغربية، ويعتمد هذا التنظيم على الاحتيال عبر منصات التجارة الالكترونية، بتقديم إقرارات وهمية للضريبة المضافة للمبيعات والتي تجاوزت قيمتها 40 مليون يورو.

وقال الفريق عبدالله المري القائد العام لشرطة دبي إن شرطة الإمارة تتعاون مع أجهزة إنفاذ القانون في مختلف أنحاء العالم، من أجل التصدي للجريمة المنظمة والعابرة للحدود وبكافة أشكالها.

وأضاف، للصحفيين اليوم الخميس أن شرطة دبي لا تدخر جهدا في التواصل مع كل الأجهزة الأمنية في جميع الدول من أجل بناء منظومة أمنية عالمية قوية، تضمن التدفق المستمر للمعلومات والقيام بواجبها على الوجه الأمثل في الحد من الجريمة المنظمة وصولاً للقضاء عليها.