قوات الاحتلال تقتحم بلدة قراوة بني حسان وتداهم منزل أسير فلسطيني ضمن المفرج عنهم اليوم

اقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم السبت، بلدة قراوة بني حسان غرب سلفيت.

وقالت مصادر محلية، إن قوات الاحتلال اقتحمت البلدة، وداهمت منزل الأسير عبد العزيز حمد مرعي الذي سيتم الإفراج عنه اليوم، واحتجزت شقيقه، وألقت القنابل الصوتية والغاز السام صوب المواطنين.

وفي وقت سابق، أفرجت سلطات الاحتلال عن أسرى فلسطينيين، ضمن صفقة التبادل مع حركة حماس.

وبحسب الصفقة، تم الإفراج عن 200 أسير فلسطيني في السجون الإسرائيلية مقابل أربع 4 مجندات إسرائيليات أفرجت عنهم حماس.

وتضم الدفعة الثانية، وفق هيئة شئون الأسرى والمحررين ونادي الأسير، 200 معتقل، من ذوي المؤبدات والأحكام العالية، 121 أسيرا من المؤبدات، و79 أسيرا من أصحاب الأحكام العالية، حيث جرى الإفراج عن 114 أسيرا من سجن «عوفر» إلى رام الله، و16 أسيرا إلى قطاع غزة، وإبعاد 70 منهم إلى خارج فلسطين.

ومن بين المفرج عنهم، «عميد الأسرى الفلسطينيين» محمد الطوس (67 عاما)، من قرية الجبعة جنوب بيت لحم، والذي أمضى 39 عاما في سجون الاحتلال.