جيش الاحتلال: قواتنا تنتشر في منطقة محور نتساريم حتى إشعار آخر

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن رئيس الأركان الجنرال هرتسي هاليفي، أنهى جلسة لتقييم الوضع متعدد الجبهات على مستوى قيادة الأركان مع قادة المناطق العسكرية.

وأضاف في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، اليوم السبت، أن «رئيس الأركان تحدث عن انتشار الجيش على محور نتساريم، وأكد جاهزية وانتشار القوات في منطقة المحور حتى إعلان آخر».

وجدد في تدوينته «تحذيراته إلى سكان قطاع غزة بعدم الاقتراب من منطقة المحور حتى افتتاحه».

وأشار إلى أن «الجيش ينتشر في منطقة يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، لتعزيز الأمن في البلدات والمحاور».

وأمس الجمعة، قال 4 مسئولين لصحيفة «نيويورك تايمز»، إن متعاقدين أمنيين أمريكيين سيتوجهون إلى قطاع غزة للإشراف على الهدنة التي دخلت حيز التنفيذ الأحد الماضي.

وحسب تقرير الصحيفة الأمريكية، فقد تم تعيين المتعاقدين للمساعدة في التعامل مع عودة النازحين الفلسطينيين إلى شمال قطاع غزة المدمر، وهي الخطوة التالية في اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة حماس.

وقال المسئولون، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، إن المتعاقدين سيعملون على المساعدة في تأمين محور نتساريم، المنطقة التي تقسم غزة إلى قسمين، وسيتعين على العابرين من الجنوب إلى الشمال أو العكس المرور بها.

وفي المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار التي تستمر 42 يوما، من المقرر أن تنسحب القوات الإسرائيلية جزئيا من نتساريم، وتسمح لسكان غزة بالتوجه شمالا.