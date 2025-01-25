فيديو للمحتجزات الإسرائيليات قبل إطلاق سراحهن: شكرا كتائب القسام على المعاملة الكويسة

نشرت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة «حماس»، مقطع فيديو يرصد جانبًا من تسليم الدفعة الثانية من المحتجزين الإسرائيليين في قطاع غزة، ضمن المرحلة الأولى من صفقة تبادل الأسرى مع الاحتلال الإسرائيلي.

وتوجهت إحدى المحتجزات بالشكر إلى عناصر القسام على حسن المعاملة، قائلة: «سلام عليكم مرحبا، شكرا لكتائب القسام على المعاملة الكويسة».

من جانبها، أثنت محتجزة أخرى على جهود القسام في حمايتهم من القصف، مضيفة: «شكرا للشباب اللي كانوا يحافظوا علينا ويديروا بالهم علينا من القصف».

فيما أعربت محتجزة ثالثة عن أمنياتها في أن يمر اليوم بسلام وأن يصبح الجميع بخير.

شاهد.. القسام ينشر تسليم الدفعة الثانية من الأسرى الصهاينة في قطاع غزة ضمن المرحلة الأولى من "صفقة طوفان الأقصى" لتبادل الأسرى#عمون #غزة pic.twitter.com/pu1joaNlsI — وكالة عمون الاخبارية (@ammonnews) January 25, 2025

وسلّمت كتائب القسام، اليوم السبت، 4 مجندات أسيرات لديها للصليب الأحمر الدولي بمدينة غزة، في إطار عملية تبادل الدفعة الثانية من الأسرى ضمن المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار، في حين أفرج الاحتلال عن 200 أسير فلسطيني من سجونه.

ووصل 70 أسيرا فلسطينيا مبعدا أفرجت عنهم قوات الاحتلال ضمن صفقة تبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية «حماس» إلى مصر.

وذكرت قناة «القاهرة الإخبارية»، أن «حافلتين تقلان 70 أسيرا فلسطينيا من ذوي المؤبدات وصلت إلى الأراضي المصرية، عقب إطلاق الاحتلال سراحهم ضمن صفقة التبادل مع حماس».

كما وصلت 3 حافلات تقلّ 114 أسيرا فلسطينيا محررا إلى مدينة رام الله وسط الضفة الغربية، في حين وصل 16 أسيرا ضمن الدفعة نفسها إلى قطاع غزة.