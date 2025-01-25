إدارة ترامب تغير رسميا اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا

قالت وزارة الداخلية الأمريكية، الجمعة، إنها غيرت رسميا اسم خليج المكسيك إلى خليج أمريكا، وقمة دينالي في ولاية ألاسكا إلى جبل ماكينلي.

وأمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بتغيير الاسمين في إطار سلسلة من الإجراءات التنفيذية بعد ساعات من توليه منصبه يوم الاثنين، وذلك في إطار تنفيذه لوعود انتخابية، وفق وكالة رويترز.

وقالت وزارة الداخلية في بيان: «بناء على توجيهات الرئيس، فإن خليج المكسيك سيُعرف الآن رسميا باسم خليج أمريكا، وستحمل أعلى قمة في أمريكا الشمالية مرة أخرى اسم جبل ماكينلي».

وكانت القمة الواقعة في ولاية ألاسكا تسمى في السابق جبل ماكينلي، تكريمًا للرئيس الأمريكي الأسبق وليام ماكينلي، ولكن جرى تغيير اسمها إلى دينالي في عام 1975 بناء على طلب الولاية.

وأضافت الوزارة: «هذه التغييرات تؤكد التزام الأمة بالحفاظ على التراث الاستثنائي للولايات المتحدة وضمان احتفال الأجيال القادمة من الأمريكيين بإرث أبطالها ومقدراتها التاريخية».