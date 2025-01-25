إعلام عبري: تل أبيب وافقت على عودة النازحين الفلسطينيين عبر نتساريم



أفادت وسائل إعلام عبرية، السبت، بأن تل أبيب وافقت على عودة النازحين الفلسطينيين عبر محور نتساريم، وذلك عقب تأكدها بأن المحتجزة أربيل يهود على قيد الحياة.

وأشار الإعلام العبري إلى أن «هناك محاولات تجري الآن لإطلاق سراح المحتجزة أربيل يهود الاثنين، في إطار صفقة محتملة».

وفي وقت سابق، قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن إسرائيل لن تسمح بانتقال سكان غزة إلى شمال القطاع حتى يتم ترتيب الإفراج عن المحتجزة أربيل يهود، زاعماً أنه كان من المفترض أن يتم إطلاق سراحها السبت، وفقاً لاتفاق وقف إطلاق النار مع حماس.

فيما نقلت وسائل إعلام فلسطينية، عن مصدر بحركة الجهاد في فلسطين قوله إن المحتجزة الإسرائيلية أربيل يهود، أسيرة لدى سرايا القدس بصفتها عسكرية.

وأضاف المصدر أن أربيل يهود هي مدربة في برنامج الفضاء التابع للجيش الإسرائيلي، وسيتم الإفراج عنها ضمن شروط صفقة التبادل المتفق عليها.

من جهته، أفاد مصدر فلسطيني قريب من حماس ومطلع على تنفيذ اتفاق وقف النار لقناة «الشرق» الإخبارية، أن الحركة أبلغت الوسطاء بأن المحتجزة الإسرائيلية على قيد الحياة وبصحة جيدة.